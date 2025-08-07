Suscribete a
Varias manifestaciones simultáneas protestan en Israel contra el plan de Netanyahu

Una de ellas se produjo a petición de familiares de los rehenes: «El destino del país está en juego»

Netanyahu se propone ocupar toda Gaza, pero promete no anexionarla a Israel

Protesta en Tel Aviv este jueves por la tarde.
Protesta en Tel Aviv este jueves por la tarde. Reuters

Nathalie Duplan

Beirut

Netanyahu sigue provocando reacciones en su población. Este jueves, las manifestaciones se multiplicaron. Varias ciudades israelíes experimentaron tensiones. Tres protestas simultáneas interrumpieron el tráfico a partir de media tarde y movilizaron a un gran número de policías: una de ellas, de veteranos de guerra con ... trastorno de estrés postraumático.

