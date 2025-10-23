Último aviso del Supremo al Gobierno tras incumplir la orden sobre los menores extranjeros en Canarias: «Es inadmisible»

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha acordado requerir a la Administración General del Estado para que, «en el improrrogable plazo de 15 días», proceda a dar cumplimiento al auto del 25 de marzo en el que le ordenó garantizar el ... acceso y permanencia en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional de los menores extranjeros no acompañados solicitantes de asilo que se encontraban a cargo de los servicios de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Noticia Relacionada Los menores con derecho a asilo serán valorados en los centros para agilizar su salida Laura Bautista · La directora general de Protección a la Infancia y Las Familias, Sandra Rodríguez, indica que el Estado se ha comprometido a trasladar 100 menores en octubre

El requerimiento a la Administración del Estado añade que debe cumplirse su mandato «en sus propios términos, adoptando cuantas medidas sean necesarias con el carácter de urgencia que estas actuaciones imponen, con los apercibimientos ya señalados».

El Supremo indica que ha recibido un nuevo escrito de la Administración canaria, que fue la que instó la medida cautelar del 25 de marzo, en el que pone de manifiesto el «insuficiente ritmo de ejecución» de las medidas acordadas en este incidente por parte de la Administración General del Estado. Asegura que no sólo se mantiene «la situación de hacinamiento de menores no acompañados solicitantes de protección internacional«, sino que »se ha incrementado con la llegada de nuevos menores en la situación mencionada».

Para los magistrados «no le falta razón a la defensa autonómica cuando pone de manifiesto la trascendente demora que se aprecia, y bastaría recordar que la orden que se dio a la Administración General en el auto de marzo, completado con lo declarado en el de mayo, era que el »acceso y permanencia» de los menores en el Sistema nacional de manera taxativa e inminente y, sin embargo, transcurridos más de siete meses es evidente que, como se aduce por la Administración recurrente, el ritmo de ejecución de dicho mandato es manifiestamente inadmisible».

Además, apunta que «si bien y no sin previo recordatorio por este Tribunal, la Administración General ha remitido periódicamente a este Tribunal las concretas actuaciones que se han desarrollado; es lo cierto que dichas actuaciones no han propiciado el cumplimiento de los claros términos de la orden dada». »No se trata de que la Administración Central determine o no las dificultades de los Centros del Sistema, esa será una cuestión que debía resolver la obligada, sino a incluirlos en dicho Sistema en la forma que considerase procedente, posible y con la premura impuesta (diez días, iniciales), y, sin embargo, lo actuado está muy alejado de dicha orden. Menos aún cabe oponer reparos de gestión de la orden dada en base a una pretendida dificultad formal, que debe estimarse obviadas con los claros términos del mandato judicial».

Medidas coercitivas

Por ello, requiere a la Administración General del Estado para que, en el «improrrogable plazo de 15 días» desde la notificación de la nueva resolución, se proceda a dar debido y completo cumplimiento al auto ordenando la medida cautelar acordada, sin posibilidad «de excusa o reparo alguno» y sin que pueda suspenderse lo ordenado.

El auto notificado este jueves se remite a los apercibimientos de la resolución dictada en marzo. Como informó este diario entonces esas medidas de ejecución forzosa pueden pasar por imponer multas coercitivas a las autoridades obligadas a cumplir.