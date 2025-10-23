Suscribete a
Último aviso del Supremo al Gobierno tras incumplir la orden sobre los menores extranjeros en Canarias: «Es inadmisible»

Recuerda que el mandato del Alto Tribunal sobre el acceso al sistema de acogida es de hace siete meses

Le da un «plazo improrrogable» de 15 días para que cumpla, «sin posibilidad de excusa o reparo alguno»

Menores, atendidos a su llegada a las costas canarias
Nati Villanueva

Madrid

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha acordado requerir a la Administración General del Estado para que, «en el improrrogable plazo de 15 días», proceda a dar cumplimiento al auto del 25 de marzo en el que le ordenó garantizar el ... acceso y permanencia en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional de los menores extranjeros no acompañados solicitantes de asilo que se encontraban a cargo de los servicios de la Comunidad Autónoma de Canarias.

