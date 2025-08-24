Ucrania ataca a Rusia en una nueva ofensiva que provoca daños en una central nuclear y una terminal petrolera

Una vista muestra la central nuclear de Kursk (KNPP) en el contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania, tal y como se ve desde la ciudad de Kurchatov, en la región de Kursk, Rusia, el 19 de marzo

Ataques con drones lanzados el domingo por Ucrania contra territorio ruso provocaron incendios en una central nuclear y una terminal petrolera, en momentos de intensos esfuerzos diplomáticos por poner fin al conflicto.

En la Planta de Energía Nuclear de Kursk, en el oeste de Rusia, la caída de un dron ucraniano desató un incendio que, según la administración de la planta, «fue extinguido por los equipos antiincendios».

No se reportaron bajas por la caída del dron en el sitio, que redujo su producción de energía.

«La radiación en el sitio industrial de la PEN de Kursk (planta nuclear) y la zona alrededor no ha cambiado y corresponde a los niveles naturales», publicó la planta en Telegram.

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) ha alertado sobre el riesgo de combatir en las cercanías de plantas nucleares desde que Rusia lanzó la ofensiva militar en Ucrania en febrero de 2022.

La planta nuclear está cerca de la frontera entre Rusia y Ucrania y al oeste de la ciudad de Kursk, capital regional con una población de 440.000 habitantes.

En tanto, en la costa del mar Báltico fueron interceptados 10 drones en el puerto de Ust-Luga, cerca de San Petersburgo, lo que provocó un incendio en una terminal petrolera del grupo ruso Novatec, informó en Telegram el gobernador regional, Alexander Drozdenko.

«Los bomberos y el Ministerio de Situaciones de Emergencia trabajan para apagarlo», agregó.

Los presidentes de Rusia y Ucrania se reunieron en las últimas semanas por separado con su par estadounidense, Donald Trump, como parte de las gestiones internacionales para poner fin al conflicto.