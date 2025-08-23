Suscribete a
Suecia apuesta de nuevo por la energía nuclear tras cuatro décadas de abandono

El país nórdico quiere triplicar su capacidad atómica en dos décadas para garantizar el doble de electricidad en 2045

El ataque a un oleoducto enfrenta a Ucrania con Hungría y Eslovaquia

Suecia fue el primer país que propuso, en 1988, el abandono de la energía nuclear
Suecia fue el primer país que propuso, en 1988, el abandono de la energía nuclear
Rosalía Sánchez

Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

Después de 40 años dando la espalda a la energía nuclear, Suecia retoma ahora la construcción de nuevos reactores para hacer frente a la nueva situación de suministro energético y a las nuevas condiciones de seguridad. Los planes del gigante estatal sueco de la ... energía, Vattenfall para retomar la expansión de la energía nuclear, darán su primer paso a unos 60 kilómetros al sur de la segunda ciudad más grande de Suecia, Gotemburgo, en Ringhals, donde la empresa construirá pequeños reactores modernos conocidos como SMR (Small Modular Reactors), además de dos Meillers, del mismo tipo que los que han estado funcionando allí durante décadas.

