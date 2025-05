Ucrania anuncia la captura de dos mercenarios de Togo que combatían con el ejército ruso

Dos ciudadanos togoleses han sido capturados por las fuerzas ucranianas cuando estaban luchando con el ejército ruso. El portavoz del Cuartel General de Coordinación para el Tratamiento de los Prisioneros de Guerra de Ucrania, Petro Yasenko, confirmó la detención este sábado. Pero ya el ... pasado 30 de abril, el Ministerio de Exteriores de Togo lanzó un comunicado en el que anunciaba el arresto. El mensaje oficial del gobierno señala que «la mayoría de estos compatriotas, sobre todo jóvenes estudiantes, abandonaron Togo bajo el pretexto de supuestas becas ofrecidas por estructuras que dicen tener su sede en Rusia».

La institución del país africano insta a sus conciudadanos a extremar las precauciones y verificar la autenticidad de las ofertas que reciben. No es este el primer caso de arresto de mercenarios de origen africano y otros países en Ucrania. En abril de 2024 ocho prisioneros de guerra extranjeros: un somalí, un cubano, un nacional de Sierra Leona y otros cinco nepalíes comparecieron en rueda de prensa asegurando haber sido engañados para luchar en el frente ucraniano.

Otro suceso similar implicó a 14 ghaneses supuestamente obligados a luchar por Rusia en Ucrania. Un canal de este país africano logró obtener los testimonios de las víctimas asegurando que tras firmar el contrato –que no entendían al estar escrito en ruso– les fueron retirados sus pasaportes. Los tres supervivientes alertaban en un vídeo sobre su situación. Afirmaban estar retenidos contra su voluntad y pedían ayuda para volver a casa.

Un reportaje de Bloomberg de 2024 señala que los funcionarios rusos habrían amenazado a estudiantes y trabajadores africanos con no renovar sus visas si no aceptaban unirse a las fuerzas del Kremlin. También hay informaciones sobre nacionales de Camerún y Senegal que se trasladaron a Rusia para buscar mejores oportunidades y terminaron en el frente ucraniano. No es posible determinar las cifras exactas de los africanos que están combatiendo con el ejército ruso. Sin embargo, en varios vídeos publicados en internet por soldados de las fuerzas del Kremlin se puede observar la presencia en el frente.

La Inteligencia militar de Kiev (GUR, por sus siglas en ucraniano) alertó, hace un año, sobre la intensificación de una campaña de reclutamiento rusa en África. El GUR afirmaba entonces que el Kremlin estaba buscando personal para sus fuerzas armadas en Ruanda, Burundi, Congo y Uganda. «Los mercenarios son atraídos con un pago inicial en efectivo de 2.000 dólares por firmar un contrato, un salario mensual de 2.200 dólares».

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha flexibilizado con varios decretos los requisitos para los extranjeros que quieran alistarse en sus tropas. En particular, se ofrecen beneficios sociales y la posibilidad de recibir el pasaporte ruso también para los familiares de las personas que participen en las hostilidades en Ucrania.

1.500 mercenarios extranjeros

El medio independiente ruso 'Historias Importantes' ha determinado que tan solo durante un año más de 1.500 mercenarios extranjeros fueron reclutados en una oficina de Moscú. El informe, realizado tras un jaqueo, es de finales de abril de 2025 y revela que por este centro pasaron 26 ciudadanos de Ghana, 10 cameruneses, 8 ciudadanos de Senegal, 6 nigerianos, 2 togoleses y un somalí. Durante los últimos 12 meses, hasta 72 ciudadanos de África firmaron un contrato con el Ejército de Moscú. En total, hay 48 nacionalidades diferentes de estados de África, Asia, Europa y América.

Recientemente, el propio Gobierno ruso confirmó la participación de personal norcoreano en los combates de la provincia rusa de Kursk. Las autoridades ucranianas cifraron en 12.000 los efectivos que Pionyang envió a Rusia para apoyar a las fuerzas de Moscú que combaten dentro de su territorio tras la incursión ucraniana de agosto de 2024.

La captura de los dos togoleses se produce tras la detención de un par de mercenarios chinos en la región de Donetsk. Fue a principios de abril y Kiev pidió entonces explicaciones oficiales a Pekín. China ha negado cualquier implicación, pero Zelenski ha manifestado que actualmente «hay cientos» de nacionales chinos que están luchando del lado de Rusia. Otra de las nacionalidades asiáticas con mayor presencia en las filas del Ejército ruso es la nepalí. A principios de 2024, Katmandú dejó de emitir permisos de trabajo para que sus ciudadanos se trasladen a Rusia tras la confirmación de muerte de 10 de sus ciudadanos en el frente.