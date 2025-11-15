Suscribete a
ABC Premium

Trump insiste en interponer una demanda millonaria a la BBC por alterar sus palabras

El magnate denuncia «más que falso», lo que hicieron los trabajadores de la cadena británica al editar su discurso fue algo «corrupto»

La BBC pide disculpas a Trump por la edición del discurso, pero no ve motivos para una demanda por difamación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablando con los periodistas a bordo del Air Force One
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablando con los periodistas a bordo del Air Force One Reuters

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha dicho nuevamente este viernes sentirse en la «obligación» de demandar -como ya había amenazado- a la cadena británica BBC por «tergiversar» sus palabras antes del asalto al Capitolio en 2021 a fin de evitar que algo similar ... ocurra con otras personas y de destapar cuántas veces más ha sucedido. El magnate ha dicho que tiene la intención de pedir a la BBC entre 1.000 y 5.000 millones de dólares.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app