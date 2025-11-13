La BBC pide disculpas a Trump por la edición del discurso, pero no ve motivos para una demanda por difamación

Después de la dimisión el pasado domingo del director general y de la CEO de la sección de noticias de la BBC por la polémica en torno a la edición de un discurso de Donald Trump por parte del ente público, la cadena británica ... ha pedido ahora disculpas al presidente estadounidense, aunque niega que exista fundamento para una demanda por difamación.

La cadena ha detallado en un comunicado en su página web que sus abogados han escrito al equipo legal de Trump en respuesta a una misiva recibida el domingo. También el presidente de la BBC, Samir Shah, ha enviado «por separado una carta personal a la Casa Blanca» para dejar claro que tanto él como la corporación «lamentan la edición del discurso» del dirigente estadounidense del 6 de enero de 2021, que se emitió en el programa 'Panorama'.

Asimismo, el canal de televisión ha anunciado que no tiene previsto retransmitir el documental 'Trump: ¿Una segunda oportunidad?' en ninguna de sus plataformas. No obstante, ha añadido: «Si bien la BBC lamenta sinceramente la forma en que se editó el vídeo, discrepamos rotundamente de que exista fundamento para una demanda por difamación».

Noticia Relacionada Tim Davie, exdirector de la BBC, «muy orgulloso» de sus periodistas tras la polémica por el documental de Trump El director saliente de la televisión británica reafirma el compromiso de los trabajadores pese a su renuncia por editar un discurso del presidente de Estados Unidos en el que parecía que alentaba a la violencia

La controversia surge en torno a un documental emitido en junio de 2022 en su programa 'Panorama' en el que supuestamente la BBC editó un discurso de Trump del 6 de enero de 2021 de tal manera que parecía que estaba animando a sus simpatizantes a penetrar en el Capitolio, en Washington.

En medio de la polémica, la BBC reconoció un «error de juicio», que acarreó las dimisiones de varios altos cargos: tanto el director general, Tim Davie, como la CEO de información, Deborah Turness dejaron sus cargos el domingo. Sin embargo, el escándalo no terminó ahí.

Un día después de estas salidas, el presidente estadounidense amenazó con reclamar 1.000 millones de dólares de indemnización por daños y perjuicios a la BBC por difamación si el grupo no se disculpaba y retiraba el documental. Es precisamente a esta petición a lo que responden las cartas de la cadena.

Ahora, la BBC está examinando el caso de otro posible montaje engañoso del mismo discurso de Trump, en esta ocasión en el programa 'Newslight', tal y como ha informado la propia corporación. Supuestamente se yuxtapusieron frases de tal forma que parecía que instaba a sus seguidores a asaltar el Congreso y «luchar como diablos».