La BBC pide disculpas a Trump por la edición del discurso, pero no ve motivos para una demanda por difamación

Los abogados escribieron al equipo legal de Trump en respuesta a una carta recibida el domingo

Trump dice que se ve «obligado» a demandar a la BBC por edición engañosa

Las instalaciones de la cadena pública británica BBC
Las instalaciones de la cadena pública británica BBC
África Albalá

África Albalá

Después de la dimisión el pasado domingo del director general y de la CEO de la sección de noticias de la BBC por la polémica en torno a la edición de un discurso de Donald Trump por parte del ente público, la cadena británica ... ha pedido ahora disculpas al presidente estadounidense, aunque niega que exista fundamento para una demanda por difamación.

