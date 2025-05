Trump dice que quiere duplicar los aranceles al acero hasta el 50%

Donald Trump anunció este viernes que duplicará los aranceles al acero, del 25% al 50%. Lo hizo desde la planta de Irvin Works, en Pensilvania, donde opera U.S. Steel, para celebrar la inversión anunciada por la japonesa Nippon Steel en el sector estadounidense.

U.S. Steel, fundada en 1901, fue objeto de una oferta de compra por parte de Nippon en 2023. Aunque los accionistas aprobaron la operación, generó rechazo político. Hace unos días, Trump afirmó que la compañía «se queda en manos estadounidenses» y presentó el acuerdo como una asociación, no una venta. Prometió que no habrá despidos, que se mantendrán todas las plantas y que los trabajadores recibirán un bono extra.

Aunque no dio detalles sobre el acuerdo ni sobre el control que conservará U.S. Steel, calificó la operación como «un trato increíble para los trabajadores del acero».

El aumento de aranceles refuerza la línea proteccionista que Trump impulsa desde su primer mandato, cuando los fijó en el 10%. En su segundo mandato los subió al 25%, y ahora los eleva al 50%. Desde su llegada al poder, el precio del acero ha subido un 16%, según datos del Gobierno, lo que ha encarecido sectores como la vivienda y el automóvil. Aun así, Trump sostiene que su plan protege empleos e impulsa la industria nacional.

«Todos conservarán sus puestos, no habrá despidos ni cierres, y cada trabajador recibirá un bono de 5.000 dólares», dijo. Aseguró que los altos hornos seguirán operando a plena capacidad al menos una década. «Francamente, no importará, porque estarán aquí mucho más tiempo», añadió.

Trump usó el mitin en Pensilvania para reforzar su imagen como defensor del empleo industrial frente a la competencia extranjera. Pero sin detalles concretos del acuerdo, quedan dudas sobre el equilibrio entre inversión foránea y control nacional en un sector estratégico como el acero.

La política arancelaria de Trump se ha visto en entredicho esta semana cuando un tribunal de comercio paralizó temporalmente sus aranceles recíprocos.