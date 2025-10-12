Suscribete a
ABC Premium

Estados Unidos usa la felicitación a España por la Fiesta Nacional para abroncar de nuevo a Sánchez

«Para que nuestra asociación perdure y pueda afrontar los desafíos del futuro, España debe cumplir con el compromiso de gasto en defensa»

Trump propone expulsar a España de la OTAN por negarse a aumentar más su gasto en defensa

Donald Trump durante una conferencia de prensa, en una imagen de archivo
Donald Trump durante una conferencia de prensa, en una imagen de archivo EFE
David Alandete

David Alandete

Corresponsal en Washington

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Estados Unidos felicitó este domingo a España por la Fiesta Nacional, pero aprovechó la ocasión para recriminarle al Gobierno de Pedro Sánchez su falta de compromiso con el gasto en defensa dentro de la OTAN. En un comunicado difundido por el Departamento de ... Estado, Washington subrayó los lazos históricos y culturales que unen a ambos países, pero insistió en que para mantener una alianza sólida «España, como todos los aliados de la OTAN, debe cumplir con nuestro compromiso colectivo de gasto en defensa equivalente al cinco por ciento del PIB».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app