El accionista y consejero David Martínez rompe el rechazo unánime del Sabadell y acudirá a la opa de BBVA

Starmer endurece su tono contra Farage mientras Reform encabeza las encuestas y Burnham lo supera en popularidad

En el cierre del congreso laborista, el primer ministro, a menudo descrito como un político frío y de perfil técnico, adoptó un registro inusualmente combativo

El Reino Unido endurece las condiciones para la residencia

El primer ministro británico, Keir Starmer, en la Conferencia del Partido Laborista
El primer ministro británico, Keir Starmer, en la Conferencia del Partido Laborista EP
Ivannia Salazar

Ivannia Salazar

Corresponsal en Londres

El Reino Unido «está en una bifurcación del camino. Podemos elegir la decencia o podemos elegir la división. Renovación o declive». Con esa frase, pronunciada desde el atril del centro de convenciones de Liverpool en el último día del congreso laborista, Keir Starmer ... intentó fijar un rumbo inequívoco para un Gobierno que, tras quince meses en Downing Street y con Reform UK convertido en una amenaza cada vez más real, necesita demostrar que aún dispone de energía política, de un proyecto reconocible y de la capacidad de imponer un marco de debate que no gire en torno a su adversario.

