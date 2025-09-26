Suscribete a
ABC Premium
En directo
Netanyahu asegura ante la ONU que «devolverá a los rehenes a casa» y pide a Hamás su liberación inmediata

Starmer impulsa un polémico sistema de identificación digital obligatoria en el Reino Unido para frenar la inmigración ilegal

La medida busca cerrar la puerta de acceso al mercado laboral a quienes no tengan derecho a residir en el país

Detenido un hombre en Reino Unido por el ciberataque que provocó el caos en aeropuertos europeos

El 'premier' británico Keir Starmer anuncia la medida en una conferencia en Londres ante líderes de centroizquierda
El 'premier' británico Keir Starmer anuncia la medida en una conferencia en Londres ante líderes de centroizquierda EFE
Ivannia Salazar

Ivannia Salazar

Corresponsal en Londres

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha confirmado este viernes los planes de su Gobierno para implantar un sistema de identificación digital obligatorio con el objetivo de frenar el trabajo ilegal en el Reino Unido y reforzar el control de fronteras. El anuncio, ... realizado en una conferencia en Londres ante líderes de centroizquierda, supone el mayor intento en más de dos décadas de introducir un esquema de identificación nacional, después de que el proyecto de carné obligatorio impulsado por Tony Blair en los años 2000 fracasara ante la oposición política y social.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app