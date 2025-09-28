Suscribete a
Los apóstoles del evangelio de Charlie Kirk

La nueva derecha se reacomoda para mantener viva la revolución del joven que llevó el trumpismo a las universidades, y una generación de 'influencers' con pódcast se posicionan para tomar la delantera y cerrar el paso a cualquier intento de la izquierda de recuperar terreno

Quién era el 'mártir' Charlie Kirk

Las grietas de MAGA y la verdad populista

Izq., Trum en el homenaje a Kirk en Glendale (Arizona). De arriba a abajo a la derecha, Megyn Kelly, Matt Walsh y Ben Saphiro REUTERS / AFP / WIKIPEDIA
Corresponsal en Washington

En la Universidad de Virginia Tech, una vieja adversaria de Donald Trump reconvertida en fiel seguidora suya, tomó el miércoles el escenario en el que debía haber estado Charlie Kirk si no hubiera sido asesinado el pasado día 10. Era la presentadora Megyn ... Kelly, una rubia de rostro anguloso de 54 años, que durante mucho tiempo fue reportera y rostro estrella de Fox News. Se hizo célebre cuando Trump la atacó en un debate presidencial de 2015, insinuando que debía tener el periodo por el tono de sus preguntas. Cuando se hizo una película sobre ella («El escándalo», 2019) la interpretó Charlize Theron.

