Suscribete a
ABC Premium

La ministra del Interior endurece las condiciones para residir en el Reino Unido y promete «hacer lo que sea necesario para proteger las fronteras»

Tras el récord de llegadas de pateras, Shabana Mahmood defendió que la defensa limítrofe no consiste en cerrar el país, sino definir con rigor quién puede quedarse

El Brexit, la disciplina fiscal y la inmigración abren en canal al laborismo y desata críticas a Starmer

La ministra del Interior endurece las condiciones para residir en el Reino Unido y promete «hacer lo que sea necesario para proteger las fronteras»
AFP
Ivannia Salazar

Ivannia Salazar

Corresponsal en Londres

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Shabana Mahmood irrumpió en el congreso del Partido Laborista con una promesa que no dejó lugar a dudas: «Haré lo que sea necesario para proteger nuestras fronteras». En su primera intervención como ministra del Interior, habló con un tono firme y personal, consciente ... de que el debate migratorio y la definición misma de lo que significa ser británico están hoy en el centro de la política nacional.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app