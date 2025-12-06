Suscribete a
Feijóo propone crear una asignatura para proteger la Constitución: «Defenderla es también conocerla»

Polonia despliega aviones en su espacio aéreo ante un ataque a gran escala de Rusia en Ucrania

La Fuerza Aérea de Ucrania han informado a primera hora de este sábado en su perfil de Telegram que Moscú ha lanzado un ataque combinado contra infraestructura crítica ucraniana

Ataque ruso en Ucrania
Ataque ruso en Ucrania REUTERS

Europa Press

Las autoridades polacas han desplegado aviones de combate este sábado en su espacio aéreo como medida preventiva después de que las fuerzas rusas hayan lanzado un ataque a gran escala contra varias regiones ucranianas cercanas a la frontera.

El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas ... de Polonia ha informado en un comunicado publicado en redes sociales que ha «movilizado» a sus fuerzas y ha puesto «en alerta los sistemas terrestres de defensa aérea y reconocimiento por radar».

