Rusia lanza más de 500 drones contra Ucrania horas después de la conversación entre Trump y Putin

Rusia continúa acumulando números récord en sus ataques aéreos contra el país vecino. El principal blanco de la última gran ofensiva aérea fue Kiev. Las fuerzas del Kremlin utilizaron un total de 539 drones y simuladores sin carga explosiva y once misiles balísticos. Los ... vecinos de la capital de Ucrania volvieron a peregrinar a las estaciones de metro, los refugios más seguros, durante una nueva noche de vigila impuesta por la guerra del Kremlin contra Ucrania.

Más de cuatro horas de continuas explosiones, que comenzaban a media noche, sacudieron la mayoría de los distritos capitalinos, con especial énfasis en el centro de Kiev. Varios incendios se repartieron por los barrios de la metrópolis. El humo dejó una estampa gris en las calles al amanecer y las autoridades ucranianas alertaron sobre el empeoramiento de la calidad del aire. El bombardeo enemigo se produjo escasas horas después de la última llamada entre Trump y el líder ruso, Vladímir Putin. El Kremlin ha asumido la tétrica tradición de abrumar a la población civil del país con sus proyectiles después de sus conversaciones con Trump.

«Cientos de drones y misiles balísticos rusos cayeron sobre la capital ucraniana. Justo después de que Putin hablara con el presidente Trump. Y lo hace a propósito» destacó el ministro de Exteriores de Ucrania. El presidente Zelenski también condenó el ataque masivo y subrayó que Moscú «debe sufrir las sanciones correspondientes y otros golpes a su economía, sus ingresos y su infraestructura. Esto es lo único que se puede lograr rápidamente para mejorar la situación».

Los heridos ascienden a 26 según la última actualización, de ellos 14 personas han tenido que ser hospitalizadas. Rusia ha multiplicado sus ofensivas aéreas contra Ucrania en 2025, centrándose en ataques contra las principales ciudades del país, las más cercanas al frente y las urbes de retaguardia. Sólo durante el mes de junio las defensas ucranianas tuvieron que lidiar con más de 5.000 drones. Los datos del Futures Lab del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington, publicados por 'The New York Times', muestran un promedio de lanzamientos de más 1.000 drones semanales desde los llamamientos de Trump a un alto el fuego en el mes de febrero.

Números abrumadores que señalan una tendencia preocupante para el país ante la pausa de parte de los suministros militares decretada por el Pentágono el pasado martes. Una decisión tomada sin notificar previamente a la parte ucraniana ni a los aliados de la OTAN. Según The Wall Street Journal se frenaron las entregas de las armas que ya había arribado a Polonia. Ucrania dejará de recibir, hasta nuevo aviso, importantes interceptores de defensa aérea. Municiones fundamentales para proteger vidas civiles e infraestructura crítica.

Llamamiento a Trump

El ministro de Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski, hizo un llamamiento en su cuenta de X a Trump para que restablezca los envíos de armas antiaéreas. Sikorski agregó que «el masivo ataque ruso de anoche provocó incendios y muchos daños, incluido el consulado polaco en Kiev». El titular de Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha denunció el hallazgo de un componente de fabricación china en uno de los drones Shahed de diseño iraní lazados este viernes por Rusia. «Y justo en la víspera, el edificio del Consulado General de China en Odesa sufrió daños menores como consecuencia de los ataques rusos en la ciudad», agregó en su mensaje. El presidente de Ucrania consiguió agendar una llamada con su homologo de Estados Unidos este viernes. Zelenski intentará convencer a Trump para reanude los suministros militares prometidos a Ucrania por la Administración Biden.

Las posibilidades de alcanzar un alto el fuego temporal entre Rusia y Ucrania promovido por Washington han desaparecido tras meses de negativas del Kremlin. Y Trump, finalmente, parece haber comprendido que Putin no tiene intención de frenar la invasión a gran escala. Después de su conversación con el mandatario ruso, el presidente norteamericano, destacó: «Estoy muy decepcionado con la conversación con Putin. Sinceramente, me parece que Putin ya no está [abierto a negociaciones de paz]. Estoy muy decepcionado porque no creo que quiera parar, y eso es muy malo».

Ucrania ha accedido a todas las demandas planteadas por Trump en los últimos meses. Kiev y Washington firmaron el acuerdo de minerales, Ucrania también accedió al alto el fuego y las conversaciones directas con Rusia. El Kremlin, por su parte, no se ha movido de su posición ni un ápice. Al contrario, las fuerzas invasoras han intensificado sus ataques contras las principales ciudades ucranianas y sus soldados mantiene la presión en frente en plena ofensiva de verano.