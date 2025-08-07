Suscribete a
Milei se lanza de lleno a la campaña por las legislativas con un lema provocador: «Kirchnerismo Nunca Más»

Los comicios tendrán lugar en Argentina el próximo mes de octubre

Una denuncia de espionaje sacude al Gobierno de Milei en plena campaña por las elecciones legislativas

El presidente argentino en una imagen de archivo.
El presidente argentino en una imagen de archivo. LUIS ROBAYO / AFP
Guadalupe Piñeiro Michel

Corresponsal en Buenos Aires

Este jueves en Buenos Aires el presidente argentino, Javier Milei, se ha lanzado oficialmente a la conquista de nuevos votos para las próximas elecciones legislativas, que tendrán lugar en Argentina en el mes de octubre.

La contundente derrota en el Parlamento sufrida en la ... noche del miércoles no ha frenado el inicio de la participación del jefe de Estado en la campaña electoral. El provocador lema que ha escogido el oficialismo de cara a las urnas hace referencia al juicio que llevó a la cárcel a las cúpulas militares tras la última dictadura y vincula al terrorismo de Estado con el Gobierno anterior: «Kirchnerismo Nunca Más».

