Escucha las noticias de este martes 14 de octubre

El presidente de Madagascar huye del país por las protestas de la generazión Z y denuncia un «intento de asesinato»

Tras semanas de protestas contra su Gobierno por la escasez de agua y electricidad, y que se han saldado con al menos una veintena de muertos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad malgaches, el mandatario sale del país «preservar» su integridad física

La generación Z de Madagascar protesta contra el Gobierno y el presidente denuncia un «intento de golpe de Estado»

Intercambio de rehenes entre Israel y Hamás, en directo: última hora del alto el fuego en Gaza

Una residente de Antananarivo ve el discurso del presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, a la nación a través de la página oficial de Facebook de la Presidencia de Madagascar afp

El presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, ha confirmado que ha huido a un «lugar seguro» para proteger su vida, días después de denunciar un golpe de Estado por parte de una unidad militar de élite y tras semanas de protestas contra su Gobierno ... por la escasez de agua y electricidad y que se han saldado con al menos una veintena de muertos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad malgaches.

