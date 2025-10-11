Suscribete a
Los jóvenes marroquíes reanudan las protestas después de que Mohamed VI no atienda sus demandas

El grupo anuncia que boicotearán la Copa África de fútbol que se celebrará en el país

Mohamed VI trata de aplacar las protestas sin mencionar las protestas

El Rey Mohamed VI saluda mientras se dirige al Parlamento para el discurso
El Rey Mohamed VI saluda mientras se dirige al Parlamento para el discurso
Carlota Pérez

Madrid

Aunque la mayoría de los jóvenes marroquíes tenían ciertas esperanzas en que el Rey Mohamed VI anunciara cambios tras semanas de protestas, nada más lejos de la realidad. El monarca, en su discurso del viernes, no anunció ninguna reforma concreta, y la distancia entre ... el palacio y los jóvenes se hizo aún más grande. Por eso, a las pocas horas de terminar el discurso que el rey pronunció ante el Parlamento marroquí en Rabat, el grupo publicó un comunicado que llamaba de nuevo a la juventud a las calles, después de dos días sin protestas. «El mensaje es continuar con las manifestaciones masivas, boicotear a los partidos y a los productos de los corruptos, boicotear la Copa Africana y no dar marcha atrás hasta que se cumplan las demandas de unidad», decía el comunicado del grupo, publicado en Discord, la red social que han estado utilizando.

