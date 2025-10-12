Suscribete a
La generación Z de Madagascar protesta contra el Gobierno y el presidente denuncia un «intento de golpe de Estado»

Los jóvenes salen a la calle impulsados por el malestar popular ante los cortes de agua y electricidad, la corrupción y la falta de oportunidades

Los jóvenes marroquíes reanudan las protestas después de que Mohamed VI no atienda sus demandas

Manifestantes se reúnen alrededor de un vehículo militar de Madagascar durante una protesta nacional liderada por jóvenes REUTERS

ABC

El presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, ha denunciado este domingo que está en marcha un «intento de tomar el poder ilegalmente», un día después de que un contingente de soldados se uniera a miles de manifestantes contra el Gobierno en la capital. «La ... Presidencia de la República desea informar a la nación y la comunidad internacional que actualmente está en marcha en el territorio nacional un intento de tomar el poder ilegalmente y por la fuerza, contrario a la Constitución y los principios democráticos», ha declarado Rajoelina en un comunicado, informa AFP.

