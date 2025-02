Perú valora impedir la entrada de Evo Morales al país por su injerencia

Después de las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte solicitando a Evo Morales que deje de intervenir en los asuntos internos en el país, la Cancillería ha tomado cartas en el asunto y evalúa declararlo 'persona non grata' –ya lo declaró así el Congreso en 2021– y prohibirle su ingreso a Perú.

Según fuentes de la Cancillería peruana, la decisión de declarar 'persona non grata' a Evo Morales no está tomada aún porque el expresidente boliviano es respaldado por organizaciones sociales en Puno (ciudad fronteriza con Bolivia), donde fue condecorado como doctor honoris causa por la Universidad Nacional del Altiplano en noviembre del 2022. El mismo día, Morales fue condecorado por el exgobernador regional de Puno, German Alejo. Desde noviembre del año pasado, Evo Morales no ha regresado a Perú.

«Estamos conversando para que, dentro de ese contexto, veamos la situación de ingreso del señor Evo Morales al país porque yo creo que nadie, ni un expresidente ni un líder de otro país tiene por qué intervenir en temas internos de un país», indicó Boluarte. «Si Evo Morales quiere seguir siendo líder en Bolivia, pues en Bolivia tiene que ejercer ese papel de líder social y político. Existe desde hace muchos años una intención separatista, que no ha prosperado ni prosperará», subrayó la presidenta.

En su cuenta de Twitter, el expresidente Morales pidió, en relación a las protestas que se están produciendo en el país, que «paren las masacres, detenciones ilegales, persecusión y 'terruqueo' contra nuestros hermanos indígenas. No habrá paz sin justicia social. El Perú profundo demanda una transformación de fondo».

En el evento donde se le condecoró en la Universidad del Altiplano, Morales recordó su intención de implementar desde los tiempos en que fue presidente Ollanta Humala (2011-2016) el tren interoceánico que unirá Brasil, Perú y Bolivia: «Si garantizáramos el tren interoceánico: Ilo, Perú, pasando por Bolivia al puerto Santos, en Brasil, no se imaginan cuánto la región ganaría. No solo Perú, ni Bolivia, ni Brasil, sino toda la región», argumentó.

Tren bioceánico

La última vez que se ha visto en público a Morales ha sido este domingo durante la investidura del presidente de Brasil, Lula da Silva. En esta visita, el expresidente retomó la idea de que se impulse desde el nuevo gobierno brasileño la construcción del 'tren bioceánico' que una Bolivia, Perú, Paraguay y Uruguay; es decir las costas del Pacífico y Atlántico.

Según Evo Morales, el tren empezará su ruta en el puerto de Ilo en Perú, cruzará por La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz en Bolivia hasta llegar a Puerto Santos del Atlántico en Brasil.