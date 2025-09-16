Suscribete a
ABC Premium

Trump descertifica a Colombia en la lucha antidroga por primera vez en tres décadas

La Casa Blanca mantiene de forma excepcional la ayuda militar, pero responsabiliza directamente a Gustavo Petro del aumento récord de la coca y lanza un duro toque de atención político contra su gobierno

Donald Trump inicia su histórica segunda visita de Estado al Reino Unido

Estados Unidos ataca de nuevo una barca venezolana en el Caribe: hay al menos tres muertos

El presidente estadounidense, Donald Trump
El presidente estadounidense, Donald Trump Efe
David Alandete

David Alandete

Corresponsal en Washington

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Casa Blanca anunció este lunes la descertificación de Colombia como socio en la lucha contra el narcotráfico, la primera en más de tres décadas. La decisión, formalizada a través de una determinación presidencial remitida al Congreso, marca un punto de inflexión ... en la relación con el que hasta ahora era considerado el aliado más sólido de Estados Unidos en materia de seguridad en América Latina. De momento, Trump ha decidido mantener de forma excepcional los fondos de ayuda destinados a las Fuerzas Armadas colombianas, lo que convierte el golpe en un toque de atención fundamentalmente político y dirigido contra el presidente Gustavo Petro.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app