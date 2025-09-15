Suscribete a
Al menos tres muertos en un nuevo ataque de EE.UU. a una embarcación con narcotraficantes venezolanos

Estados Unidos ataca de nuevo una barca venezolana en el Caribe: hay al menos tres muertos

Trump advierte que el narcotráfico es «un arma mortal» y promete que Washington no tolerará más envíos ilegales

Trump deja abierta la posibilidad de atacar a los cárteles dentro de Venezuela

Nuevo ataque de EE.UU. a una embarcación con narcotraficantes venezolanos
Nuevo ataque de EE.UU. a una embarcación con narcotraficantes venezolanos ABC
David Alandete

David Alandete

Corresponsal en Washington

Estados Unidos llevó a cabo este lunes un segundo ataque en dos semanas contra una embarcación venezolana en aguas internacionales del Caribe, según anunció el presidente Donald Trump. En un comunicado acompañado de un vídeo del operativo, Trump aseguró que las Fuerzas Armadas, bajo ... sus órdenes, identificaron y destruyeron una lancha que transportaba cargamentos de droga con destino a EE.UU.

