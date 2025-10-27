Suscribete a
Puigdemont, a Junts del futuro de la legislatura: «Ha llegado el momento de romper»

Paul Biya logra su octavo mandato como presidente de Camerún con más del 53,6% de los votos

El Tribunal Constitucional desmiente al opositor Issa Tchiroma Bakry, que aseguró en varias ocasiones que había sido él el vencedor de los comicios

Paul Biya, el eterno presidente

El presidente camerunés, Paul Biya, de 92 años
El presidente camerunés, Paul Biya, de 92 años

Europa Press

El presidente de Camerún, Paul Biya, ha obtenido un octavo mandato al frente del país africano en las elecciones celebradas el 12 de octubre, según los resultados definitivos anunciados este lunes por el Tribunal Constitucional, después de que el opositor Issa Tchiroma Bakry ... afirmara el varias ocasiones que había sido él el vencedor de los comicios.

