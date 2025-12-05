El Parlamento alemán aprueba la polémica ley del servicio militar ante la amenaza rusa

El Parlamento alemán aprobó el viernes una controvertida nueva ley del servicio militar que busca aumentar el número de efectivos de la Bundeswehr y cumplir los objetivos de la OTAN, mientras las tensiones con Rusia impulsan la demanda de mayores capacidades de defensa en toda ... Europa.

La legislación, respaldada tras meses de intenso debate, introduce un sistema de doble vía: un servicio voluntario más lucrativo busca atraer a jóvenes reclutas, pero si el alistamiento es insuficiente, los legisladores pueden activar el reclutamiento según las necesidades.

Esto requeriría una votación separada en el Bundestag y podría implicar una selección aleatoria si se cumplen más requisitos de los necesarios.

El Ministerio de Defensa informará al parlamento sobre las cifras de reclutamiento cada seis meses.

El proyecto de ley establece ambiciosos objetivos de expansión para la Bundeswehr, con el objetivo de alcanzar hasta 260.000 soldados en activo (frente a los 183.000 actuales) y al menos 200.000 reservistas para 2035.

En una medida inédita desde la suspensión del servicio militar obligatorio en 2011, todos los hombres nacidos después del 1 de enero de 2008 se someterán a una evaluación médica, que se implementará gradualmente según lo permita la capacidad.

Tanto hombres como mujeres de 18 años recibirán solicitudes para declarar su disposición a servir, aunque solo los hombres deben responder.

La medida de Alemania sigue una tendencia europea más amplia, ya que Francia, Italia y Bélgica amplían el servicio voluntario, mientras que los países nórdicos y bálticos refuerzan el servicio militar obligatorio en respuesta a la agresión rusa.