ELECCIONES EN CAMERÚN

Paul Biya, el eterno presidente

Camerún vive un proceso electoral donde el mandatario de 92 años, en el poder desde 1982, cuenta con todo el aparato estatal a su favor: existen antecedentes de comicios fraudulentos en 2011 y 2018

En caso de ser reelegido, Paul Biya terminaría su octavo mandato con la edad de 99 años
Gabriel González-Andrío

Paul Biya (92 años), presidente de Camerún, es el mandatario más longevo del mundo. Este domingo afronta unas nuevas elecciones que, salvo sorpresa mayúscula, volverán a elegir a Biya, que al terminar su octavo mandato contaría con la edad de 99 años.

Biya, ... que estudió Derecho Público en la Universidad de la Sorbona y Relaciones Internacionales en el Instituto de Ciencias Políticas de París en 1961, fue primer ministro de su país en el periodo 1975-1982. Tiene 3 hijos: Anastasia Brenda, Franck y Paul.

