La parodia armada de la revolución bolivariana

Tras la imagen de campesinos y jubilados en uniforme impecable se esconden los ojos que vigilan y denuncian la mínima sombra de oposición. Así es la Milicia que Maduro dice haber activado frente a EE.UU.

Represión, crisis y éxodo: las imágenes del drama de la Venezuela chavista

Mujeres milicianas levantan los puños y gritan consignas al paso de un tanque. Sus rostros, encendidos por la consigna revolucionaria, contrastan con la torpeza de los movimientos Álvaro Ybarra Zavala

Álvaro Ybarra Zavala

Caracas

Un ejército que parece una comparsa de carnaval. Hombres con panza y boina, mujeres amas de casa, jubilados de rostro curtido. Todos alineados con impecables uniformes de camuflaje recién planchados, botas relucientes, chalecos tácticos, gorras con insignias y fusiles. La primera impresión es casi grotesca: ... el contraste entre el atuendo de un soldado profesional y la figura torpe de quien lo viste. No hay músculo, no hay destreza. Hay cuerpos lentos, desordenados, con más pinta de vecinos de barrio que de soldados. Y, sin embargo, ahí están, marchando con disciplina aparente, gritando consignas de fidelidad a la revolución y jurando morir por ella.

