Un juez rechaza otra petición de Trump para divulgar las actas judiciales del caso Epstein

Un juez federal en Nueva York ha desestimado este miércoles una nueva solicitud del Gobierno de Donald Trump para dar a conocer el material secreto del gran jurado que analizó el caso del magnate Jeffrey Epstein, acusado de delitos sexuales y fallecido en prisión en 2019, según recoge la agencia EP.

Se trata del tercer intento frustrado por parte de la Administración, que había pedido al Departamento de Justicia publicar parte de esas informaciones reservadas, en línea con una promesa personal del presidente.

En su resolución, el juez Richard Berman concluye que los argumentos presentados no justifican la divulgación de documentos confidenciales y advierte de que su publicación podría poner en riesgo la seguridad y la privacidad de las víctimas que comparecieron ante el gran jurado.

Además, subrayó que los datos contenidos en dichas transcripciones «palidecen» frente al volumen de información y materiales que ya obran en poder del Departamento de Justicia, según el fallo difundido por la cadena 'CNN'.

Trump ha tratado con estas gestiones de responder a quienes reclaman mayor transparencia, aunque al mismo tiempo ha acusado a la «izquierda radical» de nunca conformarse y de seguir difundiendo versiones sobre supuestas listas de personalidades implicadas en abusos sexuales a menores.