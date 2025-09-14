Suscribete a
Noboa traslada de manera temporal la sede del Gobierno tras eliminar el subsidio al diésel

El precio del galón pasó de 1,80 dólares a 2,80 dólares. La medida le significará al Estado un ahorro de 1.100 millones de dólares, dinero será destinado a medidas de protección social y subvenciones

El presidente de Ecuador Daniel Noboa
Thalía Flores

Thalía Flores

Corresponsal en Quito

Tras la decisión del Gobierno de Daniel Noboa de eliminar el subsidio al diésel, que le mereció el apoyo del sector empresarial, y el rechazo de los sindicatos y el movimiento indígena, el Ejecutivo anunció, este sábado13 de septiembre, que trasladaba, de manera temporal, ... la sede del Gobierno a Latacunga, capital de Cotopaxi, en la Sierra central del Ecuador. Y que la vicepresidenta, María José Pinto, despache desde Otavalo, cantón de la provincia de Imbabura.

