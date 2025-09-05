Suscribete a
Estados Unidos declara terroristas a Los Choneros y Los Lobos, bandas del crimen organizado de Ecuador

La administración Trump destinará 13,5 millones de dólares para luchar contra el narcotráfico en el país sudamericano y estudia establecer tropas allí

Un sicario mencionó al FBI el nombre del expresidente Correa vinculado al magnicidio de Villavicencio

Marco Rubio y Daniel Noboa se saludan este jueves en Quito
Marco Rubio y Daniel Noboa se saludan este jueves en Quito EFE
Thalía Flores

Thalía Flores

Corresponsal en Quito

Tras reunirse con el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció, este jueves 4 de septiembre, que Estados Unidos declaró grupos terroristas a las organizaciones del crimen organizado Los Choneros y Los Lobos, que operan en Ecuador, confirmando que ... el tema de la seguridad y el combate al narcotráfico en la región es el de mayor preocupación para Washington, estos momentos.

