Sicario mencionó al FBI el nombre de Rafael Correa vinculado al magnicidio de Villavicencio

En la audiencia de formulación de cargos por el magnicidio del excandidato presidencial, Fernando Villavicencio, que se realizó este 3 de septiembre, la fiscal Ana Hidalgo reveló que uno de los sicarios que participó en el crimen le dijo a un agente del FBI ... que «este trabajo fue para el señor de arriba». Y que tras preguntarle a quién se refería, el hombre dijo que era el expresidente Rafael Correa.

El FBI colaboró en las investigaciones para esclarecer el magnicidio de Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023, a once días de las elecciones presidenciales, que ganó Daniel Noboa. Un agente entrevistó a uno de los sicarios, que fueron detenidos, los mismos que, días después, fueron asesinados en prisión. Quedó la grabación.

Es la primera vez que esta declaración se revela públicamente, lo que ha reforzado la tesis de la Fiscalía de que el correísmo estaría detrás del crimen que cambió el curso de la historia política de Ecuador. El Ministerio Público considera este testimonio un elemento de convicción clave para su hipótesis sobre los autores intelectuales del magnicidio, que habría sido coordinado y financiado por una red en la que confluyeron intereses políticos y del narcotráfico.

En la audiencia, la fiscal también pidió prisión preventiva para el ex asambleísta de la Revolución Ciudadana, Ronny Aleaga, que vive en Venezuela, y dispuso que el exministro de Gobierno y hombre fuerte del correísmo, José Serrano, y Xavier Jordán, a quienes considera autores intelectuales del crimen, que se presenten en el consulado en Miami donde residen. El cuarto involucrado Daniel Salcedo, que es testigo y colaborador de la Fiscalía, está detenido desde tiempo atrás, pagando sentencias por diferentes delitos por los que acumula 36 años de prisión.

La trama del crimen

Según la Fiscalía, cada uno de los acusados tuvo un rol específico en el magnicidio: Xavier Jordán, extraño personaje a quien Fernando Villavicencio consideraba vinculado a organizaciones delictivas, habría sido el mentalizador y financista; José Serrano y Ronny Aleaga el nexo entre la política y los grupos delictivos, y Daniel Salcedo el nexo con el grupo de delincuencia organizada Los Lobos. En la audiencia también se dijo que el exministro Serrano habría usado un equipo de policías a su servicio para vigilar a Villavicencio y filtrar información que daba cuenta del momento que era más vulnerable, cuándo no usaba coche blindado o no llevaba chaleco antibalas.

El caso de José Serrano causa más expectativa en el país porque días atrás fue detenido en Miami por temas migratorios y su familia ha advertido del riesgo que correría su vida si fuese deportado a Ecuador.

Durante la audiencia de procesamiento, la fiscal Hidalgo mencionó algunos pasajes de la investigación que llevó adelante para armar la teoría del caso, y en los que apunta al movimiento político Revolución Ciudadana (RC) como involucrada en el crimen. En este contexto, Daniel Salcedo dijo que el exministro José Serrano era «el brazo armado de Correa».

Casi de inmediato de conocerse estos testimonios, desde Bélgica, donde reside bajo el estatus de refugiado, el expresidente Rafael Correa (2007-2017) reaccionó y dijo que se trataba de una «telenovela». En su cuenta de X, cargó contra la fiscal diciendo que «Ana Hidalgo es de las fiscales que se ha prestado para todo, dentro de la podredumbre que es la Fiscalía. Pronto tendrá que responder ante la verdadera justicia», advirtió.

Mientras tanto, las hijas de Fernando Villavicencio, Amanda y Tamia, fueron incluidas en el programa de víctimas y testigos de la Fiscalía, tras recibir amenazas de Xavier Jordán. «Hemos recibido ataques sistemáticos de quienes hemos conocido que serían los posibles autores intelectuales del crimen de nuestro padre», dijeron antes de la audiencia. Y anunciaron que presentarán una denuncia en contra Jordán.