Sicario mencionó al FBI el nombre de Rafael Correa vinculado al magnicidio de Villavicencio

El Ministerio Público considera este testimonio un elemento de convicción clave para su hipótesis sobre los autores intelectuales del magnicidio

Un ministro y un asambleísta del correísmo, imputados en el magnicidio de Fernando Villavicencio

Rafael Correa en 2018
Rafael Correa en 2018
Thalía Flores

Thalía Flores

Corresponsal en Quito

En la audiencia de formulación de cargos por el magnicidio del excandidato presidencial, Fernando Villavicencio, que se realizó este 3 de septiembre, la fiscal Ana Hidalgo reveló que uno de los sicarios que participó en el crimen le dijo a un agente del FBI ... que «este trabajo fue para el señor de arriba». Y que tras preguntarle a quién se refería, el hombre dijo que era el expresidente Rafael Correa.

