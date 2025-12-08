Suscribete a
El general chavista preso en EE.UU. delata a Delcy como el verdadero poder del chavismo

Netanyahu y Trump se reunirán el 29 de diciembre para discutir el plan de paz sobre Gaza

Los pormenores del despliegue de la fuerza internacional de estabilización ocuparán un lugar destacado durante el encuentro

Las fuerzas de Israel irrumpen en la sede de la UNRWA en Jerusalén Este e incautan material

Trump y Netanyahu en una imagen de archivo. Daniel Torok/White House/dpa

El Gobierno de Israel ha confirmado que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, se reunirá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el próximo 29 de diciembre para tratar la evolución del plan de paz para la Franja de Gaza.

El acuerdo ahora ... mismo se enfrenta a un momento especialmente crucial: Hamás denuncia que Israel ha incumplido constantemente el alto el fuego pactado en octubre con ataques que han costado las vidas de más de 350 palestinos, mientras que el Gobierno israelí se ha negado a abandonar sus posiciones en el interior del enclave hasta que Hamás no entregue los restos del último rehén y se desarme.

