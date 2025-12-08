Suscribete a
ABC Premium
Última hora
'Sirat', de Oliver Laxe, nominada a mejor película extranjera y mejor banda sonora en los Globos de Oro

Israel anuncia la entrada este mes en la 'fase dos' de la tregua en Gaza

Supondrá la llegada a la Franja de una fuerza multinacional que según Tel Aviv debe desarmar a Hamás

Merz reafirma sus lazos con Israel, pero rebaja el nivel de su alianza

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu AFP

Francisco de Andrés

Esta funcionalidad es sólo para registrados

¿En qué momento nos encontramos de la supuesta tregua en la guerra de Gaza? ¿No es cierto que desde que se anunció el acuerdo auspiciado por Trump han seguido produciéndose choques y muertos en la Franja?

Para abordar esa cuestión, el primer ministro ... israelí, Benjamin Netanyahu, se reunió este domingo en Jerusalén con los embajadores acreditados en Israel. La tregua, dijo, «se mantiene y avanza», y personalmente ya ha dado instrucciones para que se prepare la 'fase dos': la llegada a la franja de Gaza de una fuerza multinacional (Fuerza Internacional de Estabilización, ISF por sus siglas en inglés) con mandato de Naciones Unidas, que acompañará a un equipo de gobierno tecnocrático.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app