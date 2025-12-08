Israel anuncia la entrada este mes en la 'fase dos' de la tregua en Gaza

¿En qué momento nos encontramos de la supuesta tregua en la guerra de Gaza? ¿No es cierto que desde que se anunció el acuerdo auspiciado por Trump han seguido produciéndose choques y muertos en la Franja?

Para abordar esa cuestión, el primer ministro ... israelí, Benjamin Netanyahu, se reunió este domingo en Jerusalén con los embajadores acreditados en Israel. La tregua, dijo, «se mantiene y avanza», y personalmente ya ha dado instrucciones para que se prepare la 'fase dos': la llegada a la franja de Gaza de una fuerza multinacional (Fuerza Internacional de Estabilización, ISF por sus siglas en inglés) con mandato de Naciones Unidas, que acompañará a un equipo de gobierno tecnocrático.

Este será presidido muy probablemente por el ex primer ministro británico Tony Blair. La fuerza, en cambio, estará compuesta por militares y policías musulmanes, gran parte procedentes de países como Indonesia o Egipto. Israel ha vetado la presencia de Qatar y de Turquía en esa fuerza, porque considera que esos dos gobiernos protegen a los radicales palestinos de Hamás.

Hasta dónde se retirará entonces el Ejército de Israel –si a la frontera previa al comienzo de la guerra en 2023, o a otra– es uno de los muchos puntos grises que quedan por negociar. Netanyahu dijo el domingo que discutirá ese y otros aspectos con el presidente Trump a finales de este mes. Para entonces deberá haberse concluido la 'fase uno' del plan de paz con el fin de la crisis de los rehenes de Hamás. Solo queda por descubrir y repatriar el cadáver de uno de ellos.

Para Israel, debe quedar claro desde el principio que la tarea de la ISF debe ser dar seguridad a la población civil de Gaza y «desarmar a Hamás». Se desconoce cuántos cientos o miles de milicianos radicales quedan vivos en los túneles subterráneos de la Franja, y de cuántas armas disponen aún. En la reunión con los embajadores, Netanyahu se mostró «escéptico» sobre la capacidad de la ISF para lograr ese cometido –según informa 'The Times of Israel'–, pero dijo que Israel dará una oportunidad a la fuerza multinacional.

Todo lo más que Hamás está dispuesto a ofrecer es «un almacenamiento de sus armas durante años», pero en ningún caso la entrega y el desarme

Un 'alto oficial de Hamás' consultado por la agencia de noticias Associated Press, Basesem Naim, señaló que su movimiento acepta la presencia de la fuerza de la ONU para supervisar el alto el fuego en Gaza, pero advirtió que no acatará ninguna de sus órdenes «en territorio palestino». Todo lo más que Hamás está dispuesto a ofrecer es «un almacenamiento de sus armas durante años», pero en ningún caso la entrega y el desarme. La llamada 'fase dos' del plan de paz de Trump se presenta, pues, turbulenta ya desde las vísperas.