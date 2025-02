Netanyahu rechaza el alto el fuego y apuesta por las operaciones terrestres para liberar a los rehenes

La recién estrenada segunda fase de la guerra en Gaza quedó eclipsada por las 239 personas cautivas en manos de Hamás y por la liberación de una de ellas durante las operaciones terrestres en la Franja. A media tarde, los islamistas difundieron un vídeo ... en el que tres de las secuestradas se dirigen a Benjamín Netanyahu para implorar un intercambio de prisioneros y criticar el error de seguridad del 7 de octubre por parte de un gobierno incapaz de dar seguridad a su pueblo. Los tanques israelíes se acercaron por primera vez a Ciudad de Gaza y los analistas apuntaron a la posibilidad de que la estrategia militar pasa por partir la Franja en dos, pero en cuanto se vieron los 76 segundos del vídeo protagonizado por Yelena Trofimov, Daniela Aloni y Rimon Buchstab, sus palabras desesperadas, sus miradas de terror y los rostros cargados de angustia paralizaron los corazones de los israelíes.

Netanyahu reaccionó calificando el vídeo de «cruel propaganda psicológica» y envió un abrazo a las tres mujeres. Se desconocen las circunstancias en las que se produjo la grabación, lo que se puede ver es un plano fijo en el que las tres cautivas permanecen sentadas frente a la cámara y una de ellas habla. No presentaban rastros de heridas o malos tratos. Los familiares hablaron del impacto que les produjo ver la grabación, una mezcla de alegría por verlas vivas y de tristeza por no saber si algún día podrán volver a abrazarlas.

El padre de Daniela Aloni dijo que «el corazón me dejó de latir cuando la vi» y pidió al emir de Qatar «que haga todo esfuerzo posible para traerlas con vida». El pequeño reino del Golfo es el gran mediador con unos islamistas que desde 2012 tienen oficina política en Doha.

Soldado liberada

Al poco rato de difundirse el vídeo de las tres mujeres, el Ejército informó de la liberación de la soldado Ori Megidish, capturada por los milicianos en la base de Nahal Oz, durante las operaciones terrestres dentro de Gaza. El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, no ofreció detalles sobre la operación para liberar a Megidish. «Lo que ella nos dijo quedará entre ella y con quién habló, y esta información realmente debe preservarse porque hay muchos otros rehenes en manos del enemigo», explicó Gallant tras este anuncio que supone el primer gran logro de la incursión terrestre en la Franja respecto a la crisis de los secuestrados.

La nota enviada por el Ejército no aclara si se trata de una operación especial de rescate o no, pero Netanyahu, que el sábado arremetió contra los servicios de seguridad por no haberle alertado del riesgo de un ataque desde Gaza, felicitó al Shin Bet y a los militares y dijo que este éxito «muestra nuestro compromiso para traer de vuelta a casa a todos los rehenes».

El primer ministro volvió a dirigirse a la nación para defender que «no es momento de un alto el fuego porque esto sería una derrota ante Hamás, es momento de la guerra». Netanyahu dedicó una mención especial a la crisis de los secuestrados y aseguró que «continuamos con los esfuerzos para liberar a todos. Esta campaña llevará tiempo. Habrá trampas. Habrá dificultades. Habrá pérdidas. También habrá sorpresas, pero al final les prometo una cosa: Hamás será aplastado».

Ante las dudas sobre la seguridad de los más de los 200 cautivos tras el inicio de la operación terrestre, el dirigente conservador argumentó que «nuestra evaluación común, no sólo de los miembros del gabinete sino de todas las fuerzas de seguridad y militares, es que la acción terrestre realmente crea la posibilidad –no la certeza– de sacar a nuestros rehenes». Netanyahu aparca una posible negociación con Hamás para un intercambio de presos y apela a la labor de sus fuerzas especiales.

Presión de las familias

Las familias de los 239 cautivos en manos de Hamás, según el último recuento del Ejército, exigen al primer ministro que anteponga su liberación a todo lo demás, pero Israel por el momento opta por reforzar su operación terrestre. Algunos de los familiares se sumaron a la protesta del sábado noche frente al ministerio de Defensa para decir «no a la guerra», pedir un alto el fuego y la dimisión de Netanyahu, una movilización que planean repetir cada sábado hasta que callen las armas.

La noticia triste para este colectivo llegó desde la familia Louk, que informó de la muerte de Shani, la joven alemana-israelí de 22 años que se creía hasta ahora que podía estar secuestrada en Gaza. «Desafortunadamente, recibimos la noticia de que mi hija ya no está viva», declaró la madre de Shani a la cadena RTL. En las últimas imágenes de la joven, aparecía tendida aparentemente inconsciente boca abajo en la parte trasera de una camioneta llena de hombres armados dentro de Gaza. Los servicios de rescate israelíes informaron a la familia del hallazgo de un hueso de la base de su cráneo, sin el cual una persona no puede sobrevivir. Los Louk no han podido recuperar el cuerpo.