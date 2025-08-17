Suscribete a
ABC Premium

Familiares de los cautivos de Hamás: «Netanyahu ha emitido una sentencia de muerte a los rehenes con su plan para Gaza»

Los familiares de secuestrados por Hamás meten presión hoy con un paro general

Máxima preocupación en las familias de los rehenes de Gaza: «Netanyahu nos ha utilizado»

Manifestantes y familiares de rehenes exigen la liberación inmediata de los rehenes secuestrados
Manifestantes y familiares de rehenes exigen la liberación inmediata de los rehenes secuestrados AFP
Carlota Pérez

Carlota Pérez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La voz de Itzik Horn es la de un hombre agotado, pero en su discurso aún tiene fuerzas para expresar algo de esperanza. Su hijo pequeño, Eitan, lleva casi 700 días cautivo en Gaza. Eitan y su hermano Yain fueron dos de los 270 ... rehenes que Hamás secuestró el 7 de octubre de hace ahora casi dos años. Yain fue liberado este febrero, pero su hermano pequeño aún sigue cautivo. Por eso, su padre Itzik dice que no descansarán hasta tener de vuelta al pequeño de la familia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app