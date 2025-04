Netanyahu desafía a La Haya con su visita a Hungría

Se trata del primer viaje a Europa que el jefe de Gobierno de Israel hace desde que el Tribunal Penal Internacional (TPI) emitió una orden de detención en su contra, en noviembre. Benjamin Netanyahu tenía previsto llegar la madrugada de este jueves a Budapest, ... aunque, por motivos de seguridad, el Gobierno húngaro no ha publicado con detalle la agenda de la visita.

Está previsto para este jueves un saludo militar, seguido de una reunión y una aparición pública conjunta con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán. Una serie de actos que constituyen en si mismos un desafío a la autoridad del TPI. Tanto Orbán como Netanyahu han cuestionado el papel de dicho tribunal, pese a que Hungría, como firmante del Tratado de Roma, está obligada a cumplir con todas las órdenes que emanen de La Haya.

Esta corte no tiene capacidad para ejecutar detenciones y confía en que sean los Estados firmantes quienes lleven a cabo las órdenes de arresto. Actualmente, 125 países reconocen al tribunal con sede en La Haya, entre ellos los veintisiete Estados miembros de la UE, que incluye a Hungría. Orbán muestra sin embargo su rechazo a esta orden de detención, que califica de «inaceptable» y «vergonzosa» y defiende que Hungría no está obligada a cumplir las decisiones del TPI porque no ha llegado a incorporar el Estatuto de Roma a su ordenamiento jurídico, una afirmación muy discutida por fuentes jurídicas húngaras.

En este sentido, el portavoz de Exteriores de la UE, Anouar el Anouni, recordó a Budapest su compromiso con la ejecución de las órdenes de detención del TPI, así como el apoyo del bloque al tribunal. «La UE respeta la independencia e imparcialidad de la Corte, y estamos firmemente comprometidos con la justicia penal internacional y la lucha contra la impunidad», reprochó a Orbán. Una vez ponga un pie en Hungría, se dará toda la base legal para detener a Netanyahu, «pero es seguro que esto no sucederá» durante la visita.

El politólogo András Bíró-Nagy recuerda que Orbán formuló la invitación en noviembre, apenas el TPI emitió la orden de detención, y aseguró desde ese momento ignoraría la decisión del organismo de La Haya. El Gobierno húngaro ha indicado que no sólo rechaza la decisión en principio, sino que también quiere ponerla a prueba en la práctica lo antes posible. El hecho es que otros líderes conservadores europeos han mostrado su contrariedad por la orden de detención, como el recién ganador de las elecciones de Alemania, Friedrich Merz, pero ninguno ha osado desafiar al TPI.

Solamente el primer ministro polaco, en una ocasión tan excepcional como el 80º aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz, el pasado 27 de enero, cumplió con la tradición de invitar al jefe de Gobierno de Israel y aseguró que garantizaría su seguridad durante su estancia en Polonia, pero Netanyahu rechazó la invitación y evitó así la crisis diplomática. Ahora ha sido Gergely Gulyás, ministro al frente de la Oficina del Primer Ministro israelí, quien ha confirmado la visita, pero sin revelar la fecha exacta ni el programa de la misma.

No se espera que haya muchas consecuencias legales directas para el Gobierno húngaro por ignorar la decisión del TPI, pero indirectamente, como prueba adicional de las deficiencias del estado de derecho húngaro, la decisión puede tener un impacto en el procedimiento de infracción contra Hungría en la UE, que juega un papel clave en el acceso del país a los fondos europeos, que actualmente están congelados, según Tamás Hoffmann, profesor de la Universidad Corvinus de Budapest.

Organizaciones como Amnistía Internacional han pedido a las autoridades húngaras que detengan y entreguen a Netanyahu, «un presunto criminal de guerra, que está acusado de usar el hambre como método de guerra, de atacar a civiles intencionadamente y de crímenes contra la humanidad como el asesinato, la persecución y otros actos inhumanos».

Respecto a la agenda bilateral, Netanyahu y Orbán discutirán el posible apoyo húngaro al plan para Gaza de Donald Trump. Netanyahu está tratando de crear una coalición de apoyo de tantos países como sea posible y confía en que la relación ideológica y operativa entre los dos gobiernos, que van desde las compras de Pegasus hasta el bloqueo de las decisiones de condena de la UE, facilite ahora también ese objetivo.

László Csicsmann, investigador principal del Instituto Húngaro de Asuntos Internacionales, añade que a Hungría le gustaría evitar una escalada en Gaza, con la consecuente crisis migratoria, y que el Gobierno húngaro también está interesado en el gas natural del Mediterráneo, que producen conjuntamente por Israel y Egipto y sobre el que espera un acceso privilegiado a cambio de su apoyo al gobierno de Israel. Con ello ayudaría a diversificar el suministro energético de Hungría y mejorar su seguridad energética.