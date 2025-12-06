Al menos 11 muertos, tres de ellos menores, en un tiroteo en un bar de Sudáfrica

Al menos once personas han muerto, entre ellas tres niños de tres, 12 y 16 años, y otras 14 han resultado heridas a consecuencia de un tiroteo en un bar al oeste de la capital de Sudáfrica, Pretoria.

Los hechos han ocurrido en torno ... a las 04.30 horas de la madrugada de este sábado, las 02.30 horas GMT. Según ha indicado la portavoz policial Athlenda Mathe y recoge AFP, el Cuerpo recibió el aviso «alrededor de las seis».

Las causas de lo ocurrido todavía se encuentran bajo investigación. Por el momento las autoridades continúan buscando a los tres hombres armados que irrumpieron en el local, ha informado Mathe en declaraciones a News24 recogidas por Europa Press. Noticia Relacionada Al menos cuatro muertos y diez heridos en un tiroteo en un cumpleaños infantil en EE.UU. El suceso se ha producido en Stockton, donde una familia se había reunido para la fiesta en un local de comida rápida Sudáfrica tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo, con 45 personas por cada 100.000 habitantes, según cifras de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para el periodo entre 2023 y 2024. Además, datos policiales apuntan que entre abril y septiembre de este año una media de 63 personas fueron asesinadas cada día en el país.

