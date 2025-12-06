Suscribete a
Al menos 11 muertos, tres de ellos menores, en un tiroteo en un bar de Sudáfrica

Por el momento se desconocen las causas de lo ocurrido y la Policía busca a tres personas

La Policía en el lugar de los hechos.
La Policía en el lugar de los hechos. REUTERS/Alet Pretorius

Al menos once personas han muerto, entre ellas tres niños de tres, 12 y 16 años, y otras 14 han resultado heridas a consecuencia de un tiroteo en un bar al oeste de la capital de Sudáfrica, Pretoria.

Los hechos han ocurrido en torno ... a las 04.30 horas de la madrugada de este sábado, las 02.30 horas GMT. Según ha indicado la portavoz policial Athlenda Mathe y recoge AFP, el Cuerpo recibió el aviso «alrededor de las seis».

