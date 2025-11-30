Suscribete a
Al menos cuatro muertos y diez heridos en un tiroteo en un cumpleaños infantil en California

El suceso se ha producido en la ciudad de Stockton, donde una familia se había reunido para la fiesta en un local de comida rápida

El local en el que se ha producido el tiroteo
El local en el que se ha producido el tiroteo REUTERS

Al menos cuatro personas muerto y diez han resultado heridas este pasado sábado tras un tiroteo en la ciudad de Stockton, en el norte del estado norteamericano de California, en el que habrían sido alcanzados menores de edad.

Los disparos se habrían producido en ... torno a las 18.00 del sábado durante una reunión familiar —el teniente de alcalde de Stockton, Jason Lee, ha confirmado que se estaba celebrando un cumpleaños infantil— dentro de un establecimiento de comida rápida.

