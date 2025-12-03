Suscribete a
'El Pollo' Carvajal destapa ante Trump la maquinaria delictiva de Maduro y ofrece revelar a espías y políticos infiltrados
Las federaciones del PSOE culpan a María Jesús Montero y Rebeca Torró de proteger a Salazar parando las denuncias por acoso

Tiros en la puerta de una guardería de Vallecas: dos hermanos heridos por una pelea de aparcamiento

La Policía Nacional busca al autor de los disparos, un español, al que los heridos reprochaban no dejarles sacar su coche

El joven al que la Policía disparó en Vallecas atacó a los agentes con un cuchillo al grito de 'Allahu Akbar'

El suceso ha ocurrido a las puertas de la escuela infantil Los Gorriones
Carlos Hidalgo

El Grupo V de Homicidios de la Policía Nacional de Madrid busca en estos momentos al autor de un tiroteo ocurrido esta tarde a las puertas de una guardería del barrio de Puente de Vallecas. Hay un hombre herido de bala y su ... hermano tiene la cara señalada al haber sido encañonado. También se ha detenido a dos personas, familiares de los agredidos, cuando iban armados para cobrarse la venganza.

