Tiros en la puerta de una guardería de Vallecas: dos hermanos heridos por una pelea de aparcamiento

El Grupo V de Homicidios de la Policía Nacional de Madrid busca en estos momentos al autor de un tiroteo ocurrido esta tarde a las puertas de una guardería del barrio de Puente de Vallecas. Hay un hombre herido de bala y su ... hermano tiene la cara señalada al haber sido encañonado. También se ha detenido a dos personas, familiares de los agredidos, cuando iban armados para cobrarse la venganza.

Fuentes del caso narran a ABC que el suceso se ha producido entorno a las tres y media de la tarde, en el número 27 de la calle de Fuengirola. Allí se encuentra la escuela infantil Los Gorriones, aunque los hechos no han tenido nada que ver con el centro educativo. Inopinadamente, se ha generado una discusión porque los agredidos querían sacar su coche de donde lo tenían aparcado pero les obstaculizaba la maniobra el vehículo del ahora sospechoso, que se fue a su casa.

Los dos hermanos han subido a la vivienda a reclamarle que bajara a quitar el coche, y, ya en la calle, se han enzarzado a puñetazos. Entonces, el sujeto ha sacado un arma de fuego y ha disparado contra el otro varón, al que ha alcanzado en una pierna. El hermano quedó petrificado y el agresor le puso el cañón, aún caliente, en un pómulo, dejándole incluso una marca. Por suerte, no ha llegado a balearle.

El revuelo en el lugar ha sido enorme, y más teniendo en cuenta que había muchos niños en la zona. Cuando han llegado los primeros agentes, el agresor se había marchado. El Samur ha trasladado al baleado, español de 24 años, al hospital Gregorio Marañón. El proyectil ha tenido una trayectoria de entrada y salida y no ha afectado a ninguna zona vital. El hermano tiene 18 años y no ha requerido hospitalización.

El asunto no ha quedado ahí. Pasadas las ocho de la tarde, la Policía Nacional ha arrestado a dos hombres, también españoles y de 49 y 36 años, cuando iban con tres cuchillos para cobrarse la justicia por su mano. Iban ya por la calle donde han ocurrido los disparos. El mayor es el padre de los dos heridos y el otro es un familiar también. Han sido apresados por tenencia ilícita de armas.