La muerte de un joven atropellado por la Policía desata nuevas protestas en Indonesia

Siete agentes fueron declarados culpables de infringir la ética y suspendidos de sus funciones

Cientos de personas han salido este viernes a la calles de Yakarta, capital de Indonesia, para protestar por la muerte de un joven que resultó atropellado por un vehículo de la Policía durante las manifestaciones registradas en la víspera ante el Parlamento del país asiático.

Los manifestantes se han congregado ante la sede central de la Policía exigiendo justicia para Affan Kurniawan, un joven de 21 años, conductor de moto de la aplicación GoJek, según informa Europa Press.

Kurniawan fue atropellado por un vehículo táctico de la Brigada Móvil (Brimob) y el incidente, grabado en vídeo, comenzó a difundirse por redes sociales. A las pocas horas, decenas de personas comenzaron a congregarse en la sede de Brimob en Kwitang, Yakarta Central. Allí, la tensión aumentó hasta que personal de las Fuerzas Armadas de Indonesia acabó intervino esta mañana entre llamadas a la calma.

Anger has erupted across Indonesia after a 21-year-old motorcycle taxi driver was killed during protests when he was run over by a police vehicle.



Seven officers have been found in breach of ethics and placed on leave.



President Prabowo has apologised.

El Gobierno ha ordenado a la Policía investigar el atropello, además de «mantener la compostura y llevar a cabo sus tareas de seguridad con la máxima precaución», en palabras del portavoz presidencial, Prasetyo Hadi. «Cualquier incidente, por insignificante que sea, es lamentable e indeseado. Pedimos disculpas por lo sucedido», ha agregado.

El atropello ha tenido lugar durante unas movilizaciones convocadas por sindicatos y organizaciones de estudiantes en contra de un anunciado aumento salarial para los diputados y exigiendo mejoras laborales y en la financiación de los programas educativos.

El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, ha dado sus condolencias y prometido una investigación completa de lo ocurrido. «Estoy profundamente entristecido por este incidente. El Gobierno garantizará el sustento de su familia, con especial atención a sus padres y hermanos», ha añadido.