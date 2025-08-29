Crimen de Almedinilla: pasa a disposición judicial el detenido por matar al dueño de un bar con una escopeta

El vecino de la localidad cordobesa de Almedinilla, detenido la madrugada del pasado miércoles por matar a tiros al dueño de un conocido bar del municipio, ha pasado este viernes a disposición judicial, según informan fuentes cercanas al caso.

El hombre, que disparó, al menos, dos veces contra su víctima, Antonio Rodríguez, un hostelero de 65 años muy conocido en el pueblo, prestará declaración a lo largo de la jornada en el Juzgado de Priego de Córdoba.

El presunto autor del crimen fue detenido pocas horas después por la Guardia Civil en su domicilio, donde vivía con sus padres. Según han informado fuentes próximas a la investigación, se trata de un cliente habitual del bar, con quien el fallecido mantenía una relación de amistad desde hacía años. Los hechos ocurrieron sin que mediara discusión previa: el agresor accedió al local armado y disparó directamente.

El suceso ha causado una fuerte conmoción entre los vecinos del municipio, de poco más de 2.000 habitantes. La hija del fallecido ha declarado que el autor de los disparos era «un amigo de toda la vida» y ha expresado su incredulidad y dolor ante lo ocurrido. «Nunca podríamos haber imaginado algo así», lamentó.

El Ayuntamiento de Almedinilla decretó tres días de luto oficial, durante los cuales las banderas ondearán a media asta y se han suspendido todos los actos oficiales y festivos. En un comunicado, el Consistorio expresó su profundo pesar y ha mostrado su apoyo a la familia del fallecido y a toda la comunidad local, que se encuentra «en estado de shock».