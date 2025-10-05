Suscribete a
Andrej Babis, el 'tercer hombre' de Putin en la UE

ANO, el partido del populista conservador checo ganó este sábado las legislativas; la sintonía de Babis con los prorrusos Fico y Orbán causa alarma en Europa

La República Checa decide entre la continuidad europeísta o el giro prorruso

El populista Andrej Babis es conocido como el 'Trump checo'
El populista Andrej Babis es conocido como el 'Trump checo' reuters
Rosalía Sánchez

Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

El momento más delirante de la campaña de Andrej Babis tuvo lugar el 20 de agosto, en Lysá, la montaña más alta de los Beskides de Moravia-Silesia. Se había sabido que la diputada del movimiento Acción de Ciudadanos Descontentos (ANO) Margita ... Balastíková contrató a un sicario para matar al perro de la nueva novia de su exmarido, en un país en el que hay un perro en el 42% de los hogares, y el líder del partido se presentó allí junto a la directiva y una profusa compañía canina. Se dejó fotografiar en Kolín con un perro que bebía agua de un tazón de propaganda de ANO y obligó a la comitiva a escalar Lysá ante los ojos de las cámaras, como muestra indiscutible de complicidad política entre las dos especies.

