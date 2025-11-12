Matan a golpes en Bogotá a un conductor ebrio que atropelló a varios motociclistas

Un conductor ebrio que embistió con su vehículo a varios motociclistas en el sur de Bogotá fue asesinado a golpes la víspera de la noche del martes por una turba de motorizados que lo persiguió tras los atropellamientos, según han informado este miércoles las ... autoridades locales.

El coronel Álvaro Mora ha asegurado que unas 200 personas en moto persiguieron a un ciudadano que se desplazaba en un vehículo azul e iba «embistiendo y realizando maniobras peligrosas» contra los motociclistas. En ese trayecto un policía fue atropellado y resultó herido, de acuerdo con lo precisado por el comandante.

El oficial ha agregado que, una vez que el conductor fue detenido en el barrio El Tintal, los motociclistas lo agredieron «de manera simultánea», por lo que fue trasladado a la Clínica de Occidente, donde falleció por los «politraumatismos» sufridos.

«La Policía está verificando todas las cámaras (...) con el fin de determinar las placas (de las motocicletas) e identificación de las personas que participaron de esta agresión colectiva a este ciudadano», ha añadido Mora.

La alcaldesa de la localidad bogotana de Kennedy, Karla Marín, ha pedido a los ciudadanos que no tomen la justicia «por mano propia», ya que las autoridades tienen «la capacidad de actuar», al tiempo que ha incidido también en que «la tolerancia es muy importante».

Este caso ocurre apenas cuatro días después de que un taxista en estado de embriaguez atropellara, también en el sur de la capital colombiana, a once personas, incluidos una pareja y sus cuatro hijos menores de edad, entre ellos, una adolescente de 15 años que murió en la víspera.

El taxista, identificado como José Eduardo Chalá, detenido poco después del atropellamiento, fue enviado a la cárcel por un juez, tras aceptar los cargos de homicidio agravado y lesiones personales.

La directora de la Policía de Tránsito de Colombia, la general Susana Blanco, aseguró que el conductor del taxi tenía más de diez multas, la mayoría por infracciones de tránsito que había cometido en los últimos años.

Por este caso también hay otro menor de siete años que, según la Secretaría de Salud, está recibiendo tratamiento «a través de protocolos para neuroprotección cerebral», por lo que sigue en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).