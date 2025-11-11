Suscribete a
Secuestrados, descuartizados y tirados en bolsas a la basura: asesinan a un estafador ruso y a su mujer en Dubái

Las autoridades sospechan que los asesinos querían acceder a su caja fuerte criptográfica y la encontraron vacía

El matrimonio durante uno de sus viajes
El matrimonio durante uno de sus viajes

Rodeados de lujo y abundancia, el criptoestafador ruso Roman Novak y su mujer, Anna, residían en Dubái junto a sus dos hijos hasta hace unas semanas sin mostrar ningún tipo de pudor a la hora de hacer ostentación de todas sus pertenencias. La vida ... parecía sonreírles después de que él cumpliera condena en la cárcel de Kresty hasta que, hace un mes, ambos fueron secuestrados durante un viaje, descuartizados y vertidos en bolsas de basura en varios contenedores.

