Secuestrados, descuartizados y tirados en bolsas a la basura: asesinan a un estafador ruso y a su mujer en Dubái

Rodeados de lujo y abundancia, el criptoestafador ruso Roman Novak y su mujer, Anna, residían en Dubái junto a sus dos hijos hasta hace unas semanas sin mostrar ningún tipo de pudor a la hora de hacer ostentación de todas sus pertenencias. La vida ... parecía sonreírles después de que él cumpliera condena en la cárcel de Kresty hasta que, hace un mes, ambos fueron secuestrados durante un viaje, descuartizados y vertidos en bolsas de basura en varios contenedores.

Novak era un conocido estafador de criptomonedas en Rusia después de haber sido condenado en 2020 por el Tribunal del Distrito de Moscú a seis años de prisión por fraude tras engañar a inversores que destinaron millones al proyecto y lo perdieron todo. Tras cumplir parte de la pena, fue liberado en 2023 y, de inmediato, abandonó el país. A partir de ahí, se entregó a una vida de opulencia gracias, presuntamente, al dinero que seguía estafando a nuevas víctimas. Hasta ahora.

Hace aproximadametne un mes, el matrimonio perdió el contacto con su familia tras haber pasado por las localidades de Hatta y Omán durante un viaje, pero no están claras las condiciones de su muerte. La señal del teléfono de la pareja fue localizada incluso en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, aunque las autoridades sospechan que se trató de una estrategia de los secuestradores para despistar a los investigadores, de acuerdo con los medios rusos 'Fontanka' y '78.ru'.

La Policía sospecha que el brutal asesinato es la culminación de una historia compleja, en la que Novak presuntamente engañó a multitud de personas procedentes de Asia para invertir en su nueva estafa de criptomonedas. Para ello, no dudó en alardear de sus conexiones con jeques y multimillonarios sin pensar que, con sus acciones, estaba cavando su propia tumba.

Las autoridades emiratíes creen que los asesinos secuestraron al estafador y a su mujer cuando se hallaban de viaje sin sus hijos para acceder a su caja fuerte criptográfica. Sin embargo, la encontraron vacía, y sus esfuerzos por recuperar el contenido fueron en vano. Tras quedarse sin botín, los homicidas optaron por ejecutar a la pareja, desmembrarla y tirarla en bolsas de basura.

Hasta el momento los investigadores han identificado a ocho sospechosos como responsables del crimen, de los cuales, tres idearon y ejecutaron el plan. Ellos mismos se deshicieron de los restos, como demuestran las grabaciones de las cámaras de seguridad alrededor de la casa donde se perpetró el crimen, de acuerdo con 'Fontanka'.

Tras lo ocurrido, comenzaron a circular teorías que defendían el crimen era falso y que se trataba de un teatro organizado por Novak para escapar con el dinero de sus víctimas. Sin embargo, los hechos desmienten estas hipótesis conspiranoicas: la Policía encontró rastros de la sangre de Anna Novak en la villa y en el coche alquilado, un alijo de cuchillos cerca del lugar del asesinato y una camiseta perteneciente a uno de los organizadores.