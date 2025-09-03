Suscribete a
Marco Rubio visita México y busca estrechar la cooperación en seguridad, la lucha contra el narco y la inmigración

La presidenta Claudia Sheinbaum recibe al secretario de Estado en medio de tensiones por posibles intervenciones militares y con avances en extradiciones y política fronteriza como puntos clave

La presidenta de México defiende su estrategia ante Trump: «Es de cooperación, no de subordinación»

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio en una imagen de archivo
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio en una imagen de archivo reuters
Milton Merlo

Corresponsal en Ciudad de México

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio llegará este martes a México para tratar cuestiones de seguridad, combate al narcotráfico y migración. En su segunda incursión a América Latina, Rubio se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum este miércoles ... y luego viajará a Ecuador para verse con Daniel Noboa el próximo jueves.

