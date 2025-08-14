Suscribete a
EE.UU. ofrece una recompensa de 26 millones de dólares por los cinco capos de cárteles mexicanos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha reconocido que su Administración está utilizando aviones no tripulados de EE.UU. para tareas contra el narcotráfico.

EE.UU. ofrece por Maduro la mayor recompensa habida: 50 millones de dólares


Milton Merlo

Milton Merlo

Corresponsal en Ciudad de México

El Gobierno de Donald Trump refuerza su estrategia militar sobre América Latina. Después de la determinación de incrementar las tropas en el sur del Caribe para ir contra los cárteles de la droga que operan con base en Venezuela, también se ha reforzado la ... presión en México, lo cual genera tensiones con el gobierno de Claudia Sheinbaum.

