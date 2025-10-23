Suscribete a
EE.UU. ataca a una segunda supuesta narcolancha en menos de 24 horas en el Pacífico y deja cinco muertos
Marco Rubio advierte de que los planes de anexión de Israel en Cisjordania «amenazan» el acuerdo en Gaza

Altos funcionarios de Washington se suceden en Israel para intentar consolidar el frágil alto el fuego tras dos años de guerra

El Parlamento de Israel da el primer visto bueno a la anexión de Cisjordania sin el apoyo del partido de Netanyahu

Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU.
Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU.

AFP

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió el miércoles antes de partir hacia Israel que los nuevos pasos del Estado hebreo hacia la anexión de Cisjordania «amenazan» el acuerdo de paz en Gaza promovido por el presidente Donald Trump.

Altos funcionarios ... de Washington se suceden en Israel para intentar consolidar el frágil alto el fuego tras dos años de guerra. Sus esfuerzos se vieron sacudidos por una votación del Parlamento israelí que abre la vía a una extensión de su soberanía a una colonia al este de Jerusalén y, más ampliamente, a toda Cisjordania.

