Marco Rubio advierte de que los planes de anexión de Israel en Cisjordania «amenazan» el acuerdo en Gaza

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió el miércoles antes de partir hacia Israel que los nuevos pasos del Estado hebreo hacia la anexión de Cisjordania «amenazan» el acuerdo de paz en Gaza promovido por el presidente Donald Trump.

Altos funcionarios ... de Washington se suceden en Israel para intentar consolidar el frágil alto el fuego tras dos años de guerra. Sus esfuerzos se vieron sacudidos por una votación del Parlamento israelí que abre la vía a una extensión de su soberanía a una colonia al este de Jerusalén y, más ampliamente, a toda Cisjordania.

Noticia Relacionada La Corte Internacional advierte a Netanyahu de que debe garantizar las «necesidades básicas» de la población de la Franja La corte dice al Gobierno de Netanyahu que no debe utilizar el hambre como «arma de guerra» Ese plan «amenaza» el alto el fuego en Gaza y sería «contraproducente», alertó el jefe de la diplomacia estadounidense antes de salir de Washington. «No es algo que podamos apoyar por el momento», subrayó. Antes que Rubio, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, reconoció el miércoles en Jerusalén tras una reunión con el primer ministro, Benjamin Netanyahu, que los próximos pasos del acuerdo de tregua, entre los que se incluyen el desarme del movimiento islamista Hamás y la reconstrucción de Gaza, serán «muy difíciles». Rubio se reunirá con Netanyahu el viernes, según el gobierno israelí. El acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, que entró en vigor el 10 de octubre basado en un plan propuesto por Trump, pareció tambalearse el domingo tras enfrentamientos en Gaza y las acusaciones mutuas de violaciones de la tregua. La primera fase del acuerdo prevé, además del cese al fuego, la liberación de todos los rehenes -vivos y muertos- en manos de Hamás desde su ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel, que desencadenó la el conflicto. También la retirada israelí de Gaza y la llegada de ayuda humanitaria para la población de Gaza. El 13 de octubre, Hamás liberó a 20 rehenes vivos. También debía devolver en esa fecha 28 cadáveres de cautivos, pero hasta ahora solo entregó 15, alegando dificultades para encontrar los restos en el territorio devastado por la ofensiva israelí lanzada en represalia por el ataque del grupo proiraní.

