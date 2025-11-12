Suscribete a
Las mafias brasileñas y la guerra invisible por la Amazonía

La operación policial contra el Comando Vermelho, que dejó más de 120 muertos, ha evidenciado la infiltración del crimen organizado en gran parte de Brasil y también la falta de un plan a nivel nacional para erradicarlo, lo que le ha permitido expandirse

A las decenas de muertos en Río de Janeiro, que conmocionó a Brasil, se suman los crímenes en la Amazonía
Verónica Goyzueta

Corresponsal en Sao Paulo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La brutal megaoperación policial en los complejos de favelas Alemao y Peña, en Río de Janeiro, la más letal de la historia brasileña con 121 muertes, ha arrojado luz sobre el crecimiento de estas facciones dentro y fuera de Brasil y sus tentáculos ... hacia el exterior. El país se ha vuelto estratégico para el comercio internacional de drogas, con acceso a los proveedores y laboratorios andinos, por la selva, y con acceso al Atlántico para distribución a Europa y Estados Unidos, dos de los principales mercados consumidores. Uno de los objetivos de la operación era capturar criminales de otros estados, especialmente amazónicos, que eran entrenados en Río de Janeiro por el Comando Vermelho (CV), la facción más antigua del país, que ya es una red transnacional latinoamericana.

