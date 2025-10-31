Suscribete a
Denuncian decapitaciones y torturas en la operación policial contra el narco en Río

Los indicios de ejecuciones sumarias de narcotraficantes empañan la versión del gobernador Castro

Claudio Castro, gobernador de Río de Janeiro y defensor de la doctrina del «bandido bueno, bandido muerto»

Con más de 120 muertos, la masacre en las favelas de Peña y Alemao ha conmocionado a Brasil
Verónica Goyzueta

Verónica Goyzueta

Corresponsal en Sao Paulo

Los testimonios de familiares, pruebas recogidas por la Defensoría Pública y relatos de periodistas locales han desvelado la existencia de tortura e incluso decapitaciones durante la megaoperación policial en las favelas de Peña y Alemao, en la zona norte de Río de Janeiro, el ... pasado martes. Un acción que se saldó con 121 muertos, según datos oficiales.

