Con un balance oficial de 121 muertos, la operación policial contra el Comando Vermelho en Río de Janeiro vuelve a poner sobre la mesa una verdad tan cruda como global: cuando el narcotráfico sustituye al Estado en un territorio, recuperarlo se convierte en un infierno ... . No se trata de un exceso aislado, sino de la consecuencia directa de décadas de retirada institucional. Allí donde la ley se ausenta, otra ley –la del crimen organizado– toma el relevo. La existencia de territorios controlados por el narcotráfico o sometidos a su influjo no es exclusiva de Brasil. No hablamos de bajos fondos, sino de una institucionalidad paralela de corte criminal. El modelo se percibe en casi toda América y también en barrios europeos, de Francia a España, áreas urbanas donde el Estado aparece y desaparece según el día. Cuando las líneas de autobús evitan entrar a ciertos barrios, cuando la Policía necesita centenares de agentes para realizar un registro, cuando el vecindario se organiza en torno a economías ilegales, el problema ya no es de seguridad: es de soberanía.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión

Más temas:

Narcotráfico

Policía

Francia

Brasil