Suscribete a
ABC Premium

40 años de la erupción en colombia

Los niños perdidos del volcán Nevado del Ruiz: «Quiero saber si mi madre está viva y dónde está»

La tragedia, que se llevó por delante la vida de 25.000 personas, dejó centenares de huérfanos, muchos de los cuales fueron adoptados por familias extranjeras, y en ocasiones bajo irregularidades

Jenifer de la Rosa, adoptada por un matrimonio español, ha recogido en el documental 'Hija del volcán' su búsqueda para conocer sus orígenes

Sánchez se alinea con Petro y Lula en el Caribe contra Donald Trump

Suscríbete
Si ya estás suscrito,
Para más información
Jenifer de la Rosa, es uno de los niños que perdió a sus padres por la tragedia del volcán Nevado del Ruiz (Colombia)
Jenifer de la Rosa, es uno de los niños que perdió a sus padres por la tragedia del volcán Nevado del Ruiz (Colombia) José ramón ladra
Susana Gaviña

Susana Gaviña

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Este jueves se cumplen 40 años de la erupción del volcán Nevado del Ruiz. Una tragedia en la que murieron casi 25.000 personas, entre ellos Carlos Alberto Gutiérrez, el padre biológico de Jenifer de la Rosa, quien contaba entonces tan solo una ... semana de vida. La catástrofe dejó centenares de niños huérfanos, muchos de los cuales fueron adoptados por familias colombianas y también extranjeras. Años después, la falta de una gestión clara en las adopciones impidió a muchos de esos niños reencontrarse con sus familias biológicas. Jenifer es uno de esos casos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app